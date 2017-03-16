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Торжественное мероприятие прошло в рамках акции "Мы - граждане Беларуси!"
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16 Марта 2017 19:07

Торжественное мероприятие прошло в рамках акции "Мы - граждане Беларуси!"

Лучшие ученики и спортсмены-школьники Беларуси и сегодня получали свои первые в жизни паспорта. Главный документ - 16-ти отличникам

вручил председатель Следственного комитета Иван Носкевич. Торжественное мероприятие прошло в рамках акции "Мы - граждане Беларуси!". При этом, для шести ребят вручение стало особенно символичным, поскольку их родители работают в ведомстве.

За эту неделю свои первые паспорта получили сотни юношей и девушек по всей стране. Документ гражданина получают школьники, которым исполнилось 14 лет.

  

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