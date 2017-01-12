Топ-10 добрых дел от стражей порядка

11 Января 2017 12:18

Итоги года подвели в МВД Беларуси. В социальных сетях все чаще стали появляться сообщения с хэштегом #моямилиция.

В СМИ всего было опубликовано более двух с половиной тысяч материалов. Ведомство выбрало десять лучших моментов. И первое место, бесспорно, занимает случай в Витебске, где сотрудник Департамента охраны Сергей Баталко практически из-под колес машины выхватил школьника. Этот ролик на "Ютьюбе" собрал почти два миллиона просмотров.