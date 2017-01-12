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Топ-10 добрых дел от стражей порядка
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11 Января 2017 12:18

Топ-10 добрых дел от стражей порядка

Итоги года подвели  в МВД Беларуси.   В социальных сетях  все чаще стали появляться сообщения с хэштегом #моямилиция.

В СМИ всего было опубликовано более двух с половиной тысяч материалов. Ведомство выбрало  десять лучших моментов. И первое место,  бесспорно,  занимает случай  в Витебске, где сотрудник Департамента охраны Сергей Баталко практически из-под колес машины выхватил школьника. Этот ролик на "Ютьюбе"  собрал  почти два миллиона просмотров.

  

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