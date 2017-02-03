3 Февраля 2017 18:57
Тонны воды под куполом Белорусского государственного цирка
Тонны воды под куполом Белорусского государственного цирка. Московская труппа представляет новое шоу. Во время показа цирковые номера сопровождают огромные фонтаны. Потоки воды достигают 18-ти метров и едва не касаются купола цирка. Шоу собирало полные залы в России, Украине, Азербайджане, Грузии и Венгрии. На репетицию водной феерии попала Надежда Сербиненко.
За день до громкой премьеры в Белгосцирк пригласили журналистов - на генеральный прогон шоу. Всего в представлении задействованы 35 артистов. Эта цирковая труппа уже несколько лет успешно ездит по всей Европе.
Шоу гигантских фонтанов покорило Баку, Ригу, Тбилиси и Будапешт. А уже завтра будет показано минскому зрителю. Иллюзия, магия света и тонны воды - создатели шоу обещают впечатлить каждого, кто придет в Белгосцирк.
Шоу гигантских фонтанов одно из самых технически сложных в СНГ. Огромные насосы, специальный бассейн, освещение доставили четыре фуры. Монтаж конструкций длился пять дней. Всего в шоу задействовано 100 тон воды, которая находится под манежем. Но всех предупреждают: на зрителей брызги от фонтанов не попадут - этого не допустит конструкция.
Технический директор программы Юрий Базанов сам придумал и настроил гигантский фонтан. Похожий на него есть только в Лас-Вегасе.
Минск принимает российскую труппу во второй раз, поэтому перед авторами водной постановки стояла вдвойне сложная задача - выступить еще лучше. Потоки воды сопровождают артистов в каждом номере. Такое мокрое испытание выдерживают не все.
В Минске шоу фонтанов задержится до майских праздников. Премьера состоится завтра в 15 часов.