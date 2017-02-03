3 Февраля 2017 18:57

Тонны воды под куполом Белорусского государственного цирка. Московская труппа представляет новое шоу. Во время показа цирковые номера сопровождают огромные фонтаны. Потоки воды достигают 18-ти метров и едва не касаются купола цирка. Шоу собирало полные залы в России, Украине, Азербайджане, Грузии и Венгрии. На репетицию водной феерии попала Надежда Сербиненко.

За день до громкой премьеры в Белгосцирк пригласили журналистов - на генеральный прогон шоу. Всего в представлении задействованы 35 артистов. Эта цирковая труппа уже несколько лет успешно ездит по всей Европе.

Шоу гигантских фонтанов покорило Баку, Ригу, Тбилиси и Будапешт. А уже завтра будет показано минскому зрителю. Иллюзия, магия света и тонны воды - создатели шоу обещают впечатлить каждого, кто придет в Белгосцирк.

Шоу гигантских фонтанов одно из самых технически сложных в СНГ. Огромные насосы, специальный бассейн, освещение доставили четыре фуры. Монтаж конструкций длился пять дней. Всего в шоу задействовано 100 тон воды, которая находится под манежем. Но всех предупреждают: на зрителей брызги от фонтанов не попадут - этого не допустит конструкция.

Технический директор программы Юрий Базанов сам придумал и настроил гигантский фонтан. Похожий на него есть только в Лас-Вегасе.

Минск принимает российскую труппу во второй раз, поэтому перед авторами водной постановки стояла вдвойне сложная задача - выступить еще лучше. Потоки воды сопровождают артистов в каждом номере. Такое мокрое испытание выдерживают не все.

В Минске шоу фонтанов задержится до майских праздников. Премьера состоится завтра в 15 часов.