7 Февраля 2017 15:30

Свежая зимняя погода способствует активному отдыху, в том числе и в школах. Уроки физкультуры сейчас проходят на свежем воздухе. Лыжи, коньки, хоккей... Только в Минске залили 30 хоккейных коробок. Для взрослых любителей лыжных прогулок - 16 трасс и 40 пунктов проката. А полсотни катков - для занятий фигурным катанием. Самые заядлые спортсмены проводят даже футбольные матчи на льду. Подробнее - Александр Хоровец.

Ему уже седьмой десяток, однако своего возраста Леонид Машавец не чувствует. На хоккейной площадке вместе с учениками учитель физкультуры на равных с азартом гоняет мяч. И так в течение 6 уроков. Скользкое покрытие только раззадоривает игроков. И здесь уже не важно, кто за какую команду выступает, главное - удержаться на ногах и забить гол.

Матч длится всего 45 минут. В тайм-ауте пробуем взять интервью у одной из команд. Однако, как и в профессиональном спорте, все комментарии только после матчевой пресс-конференции.

Эта дворовая ледовая площадка стола центральной ареной буквально всего микрорайона Каменная Горка. В качестве грейдера - обычные лопаты. Их хоккеисты временно арендуют в соседней школе. Ворота приносят с собой, на ногах, а все спорные моменты хоккеисты решают самостоятельно.

На хоккейной площадке все равны, единственное правило - уважать соперника и не бросать шайбу выше конька. Все неровности на льду любители-хоккеисты выправляют при помощи воды и пластиковых бутылок и после того, как завершится игра - около 10-ти вечера. А с 8-ми утра каток опять оживает.

Драйв и позитив минчане получают на одной из самых больших горок в столице. Любители скоростных спусков из разных уголков столицы ежедневно собираются на окраине Минска. По словам Марии Виниченко, один такой спуск заменяет ежедневный прием витаминов.

Опытные кайтеры утверждают, съезжая с такой горы, получаешь не только заряд адреналина, но и бесплатный сеанс массажа. Единственное условие - надо сидеть вот на такой доске.

Впрочем, сегодня сама погода призывает минчан не сидеть в квартирах, а проводить время на улице - совместить отдых и оздоровление.