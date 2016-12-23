Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Героиня ток-шоу "Форум" оказалась в иорданской тюрьме и едва не лишилась ребенка. Смотрите в 20:00
Общество
RSS
Героиня ток-шоу "Форум" оказалась в иорданской тюрьме и едва не лишилась ребенка. Смотрите в 20:00
Скачать Поделиться

26 Декабря 2016 07:12

Героиня ток-шоу "Форум" оказалась в иорданской тюрьме и едва не лишилась ребенка. Смотрите в 20:00

Когда истории из жизни напоминают сценарий триллера. Одна из героинь ток-шоу "Форум" оказалась в иорданской тюрьме и едва не лишилась ребенка.  Как ей удалось выбраться  и вернуться на Родину? Одна из самых сложных сторон человеческой жизни. Сегодня вечером.

 

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =