Героиня ток-шоу "Форум" оказалась в иорданской тюрьме и едва не лишилась ребенка. Смотрите в 20:00

26 Декабря 2016 07:12

Когда истории из жизни напоминают сценарий триллера. Одна из героинь ток-шоу "Форум" оказалась в иорданской тюрьме и едва не лишилась ребенка. Как ей удалось выбраться и вернуться на Родину? Одна из самых сложных сторон человеческой жизни. Сегодня вечером.