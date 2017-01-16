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Ток-шоу "Форум" смотрите сегодня вечером
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16 Января 2017 07:10

Ток-шоу "Форум" смотрите сегодня вечером

Волна терактов прокатилась по миру в новогодние и рождественские дни. В том, что их исполнители - боевики "Исламского государства", никто не сомневается. Но вопросов от этого меньше не становится.  Отчего так стремительно по миру расползается эпидемия ненависти? С чем все-таки мы имеем дело, и что надо, чтобы остановить силу, которая именует себя ИГИЛ? Ток-шоу "Форум" - сегодня в 20:00.

 

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