Ток-шоу "Форум" смотрите сегодня вечером

16 Января 2017 07:10

Волна терактов прокатилась по миру в новогодние и рождественские дни. В том, что их исполнители - боевики "Исламского государства", никто не сомневается. Но вопросов от этого меньше не становится. Отчего так стремительно по миру расползается эпидемия ненависти? С чем все-таки мы имеем дело, и что надо, чтобы остановить силу, которая именует себя ИГИЛ? Ток-шоу "Форум" - сегодня в 20:00.