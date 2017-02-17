Ток-шоу "Форум" смотрите сегодня в 20:00

20 Февраля 2017 08:06

Беларусь серьезно улучшила свои позиции в рейтинге восприятия коррупции. За год удалось подняться на 30 позиций - на 79 место в мире. Такие данные приводит международное движение по противодействию коррупции. Значит ли это, что коррупцию кому-то удалось победить? И как решить проблему раз и навсегда. Смотрите сегодня ток-шоу "Форум" в 20:00 на "Беларусь 1".