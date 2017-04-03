Ток-шоу "Форум" о стандартах красоты

3 Апреля 2017 07:03

В 8 вечера на "Беларусь 1" ток-шоу "Форум". И сегодня в жаркой студии стандарты красоты. С приближением пляжного сезона многие задумались, как привести себя в форму и не забыть о самом важном. Битва сторонников и противников диет. Истории тех, кто смог изменить себя, и тех, кого погоня за модой едва не убила.

Страсти по диетам в ток-шоу "Форум" сегодня вечером!