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Ток-шоу "Форум" о стандартах красоты
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3 Апреля 2017 07:03

Ток-шоу "Форум" о стандартах красоты

В 8 вечера на "Беларусь 1" ток-шоу "Форум". И сегодня в жаркой студии стандарты красоты. С приближением пляжного сезона многие задумались, как привести себя в форму и не забыть о самом важном. Битва сторонников и противников диет. Истории тех, кто смог изменить себя, и тех, кого погоня за модой едва не убила. 

Страсти по диетам в ток-шоу "Форум" сегодня вечером!

  

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