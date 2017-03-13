Ток-шоу "Форум" о группах смерти в социальных сетях

13 Марта 2017 07:09

Недетские игры. Группы смерти в социальных сетях завоевывают просторы Интернета и выходят в реальную жизнь. США, Италия, Латвия, Россия, Украина. От подобных трагедий не застрахован никто. В Витебске подростка удалось остановить у последней черты. Кто за этим стоит, и как отстоять право на здоровое детство и здоровые игры? Обсуждаем сегодня в ток-шоу "Форум".