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Ток-шоу "Форум" о группах смерти в социальных сетях
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13 Марта 2017 07:09

Ток-шоу "Форум" о группах смерти в социальных сетях

Недетские игры. Группы смерти в социальных сетях завоевывают просторы Интернета и выходят в реальную жизнь. США, Италия, Латвия, Россия, Украина. От подобных трагедий не застрахован никто. В Витебске подростка удалось остановить у последней черты. Кто за этим стоит, и как отстоять право на здоровое детство и здоровые игры? Обсуждаем сегодня в ток-шоу "Форум".

  

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