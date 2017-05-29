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30 Мая 2017 07:10

Точку в уголовном деле по наркотрафику из Испании в Беларусь и Россию поставят сегодня

Суд Борисова огласит приговор пятерым обвиняемым. Весной прошлого года бойцы наркоконтроля задержали лидеров и участников крупнейшего синдиката, куда были вовлечены граждане Беларуси, России, Литвы, Украины и Молдовы. Три года наркотик регулярно поставляли крупными партиями - около 100 килограммов каждая. Вес общего груза - более тонны. Гашиш перевозили на элитных внедорожниках в профессионально оборудованных тайниках. Деньги от незаконного трафика отмывали через недвижимость. Двое белорусов по этому уголовному делу до сих пор в межгосударственном розыске.