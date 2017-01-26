Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Теперь заниматься наукой студенты могут с первого курса
Общество
RSS
Теперь заниматься наукой студенты могут с первого курса
Скачать Поделиться

26 Января 2017 18:46

Теперь заниматься наукой студенты могут с первого курса

Студенты и молодые преподаватели столицы и Минской области смогут реализовать свои идеи для выгодных коммерческих проектов. Запланировано открытие нескольких новых технопарков. Об этом заявил заместитель министра образования Вадим Богуш. Теперь заниматься наукой студенты могут с первого курса. Причем, не только теми проектами, которые предусмотрены учебным планом. Сегодня в вузах Беларуси работают две сотни исследовательских лабораторий. В этом году планируется выделить не менее ста грантов для поддержки разработок молодых ученых.

Вадим Богуш, первый заместитель министра образования Беларуси: "В этом году мы действительно планируем более пристальное внимание уделить развитию технопарков в университетах. Это касается региональных университетов. Ряд технопарков в регионах созданы. В Витебске, Бресте".

Белорусские специалисты готовы организовать научные конкурсы совместно с Китаем и Турцией. Переговоры о проекте ведутся с Государственным фондом наук КНР.

  

Другие новости

Дом, который экономит энергию Дом, які эканоміць энергію 26.01.2017 15:15 / Общество Дом, который экономит энергию

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =