26 Января 2017 18:46

Студенты и молодые преподаватели столицы и Минской области смогут реализовать свои идеи для выгодных коммерческих проектов. Запланировано открытие нескольких новых технопарков. Об этом заявил заместитель министра образования Вадим Богуш. Теперь заниматься наукой студенты могут с первого курса. Причем, не только теми проектами, которые предусмотрены учебным планом. Сегодня в вузах Беларуси работают две сотни исследовательских лабораторий. В этом году планируется выделить не менее ста грантов для поддержки разработок молодых ученых.

Вадим Богуш, первый заместитель министра образования Беларуси: "В этом году мы действительно планируем более пристальное внимание уделить развитию технопарков в университетах. Это касается региональных университетов. Ряд технопарков в регионах созданы. В Витебске, Бресте".

Белорусские специалисты готовы организовать научные конкурсы совместно с Китаем и Турцией. Переговоры о проекте ведутся с Государственным фондом наук КНР.