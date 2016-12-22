Тему безопасности затронул Президент Беларуси с представителями ОБСЕ

20 Декабря 2016 19:02

Тема безопасности, которую во Дворце Независимости затронули Президент Беларуси с представителями ОБСЕ, особенно актуальна. Весь мир сегодня обсуждает чудовищные теракты, которые произошли в Берлине и Турции.

Так, убийство российского посла Андрея Карлова Москва и Анкара назвали провокацией, направленной против турецко-российских отношений. Официальные лица Турции выразили надежду, что трагедия не скажется на процессе нормализации двусторонних связей.

Соболезнование родным и близким погибшего посла, а также слова поддержки Президенту России Владимиру Путину выразил Глава нашего государства Александр Лукашенко.

Напомню, вчера вечером на открытии фотовыставки в Анкаре 22-летний Мевлют Алтынташ разрядил в спину дипломата обойму из пистолета. Из тела посла извлекли 9 пуль. Нападавший - экс-сотрудник полицейского спецназа был ликвидирован стражами порядка. По уточненной информации, преступник заранее спланировал нападение. Он взял выходной, забронировал отель. Там переоделся в гражданскую одежду и пешком отправился к зданию центра современного искусства. Охрана музея пропустила Алтынташа по полицейскому удостоверению.