Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Тему безопасности затронул Президент Беларуси с представителями ОБСЕ
Общество
RSS
Тему безопасности затронул Президент Беларуси с представителями ОБСЕ
Скачать Поделиться

20 Декабря 2016 19:02

Тему безопасности затронул Президент Беларуси с представителями ОБСЕ

Тема безопасности, которую во Дворце Независимости затронули Президент Беларуси с представителями ОБСЕ, особенно актуальна. Весь мир сегодня обсуждает чудовищные теракты, которые произошли в Берлине и Турции.

Так, убийство российского посла Андрея Карлова Москва и Анкара назвали    провокацией, направленной против турецко-российских отношений. Официальные лица Турции выразили надежду, что трагедия не скажется на процессе нормализации двусторонних связей.

Соболезнование родным и близким погибшего посла, а также слова поддержки Президенту России Владимиру Путину  выразил  Глава нашего государства Александр Лукашенко.

Напомню, вчера вечером на открытии фотовыставки в Анкаре 22-летний  Мевлют Алтынташ разрядил в спину дипломата обойму из пистолета. Из тела посла извлекли  9 пуль. Нападавший - экс-сотрудник полицейского спецназа был ликвидирован стражами порядка. По уточненной информации, преступник заранее спланировал нападение. Он взял выходной, забронировал отель. Там переоделся в гражданскую одежду и пешком отправился к зданию центра современного искусства. Охрана музея пропустила Алтынташа по полицейскому удостоверению.

 

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =