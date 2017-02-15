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Тема Декрета № 3 сейчас обсуждаема среди населения Беларуси
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16 Февраля 2017 15:08

Тема Декрета № 3 сейчас обсуждаема среди населения Беларуси

Тема Декрета № 3 сейчас наиболее актуальна и обсуждаема среди населения Беларуси. Напомним, срок уплаты сбора на финансирование госрасходов истекает 20 февраля.

  

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