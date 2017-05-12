Национальная премия "Телевершина" подводит итоги года

12 Мая 2017 19:02

В эти минуты во Дворце Республики подводят телевизионные итоги года. Национальная премия "Телевершина" собрала представителей медиа из всей страны. Режиссеры, ведущие, операторы соревнуются в 25 номинациях. На прямую связь со студией выходит наш корреспондент Нина Можейко. Сколько заветных статуэток уже в копилке Белтелерадиокомпании (прямое включение).

Добрый вечер! К этому моменту в копилке Белтелерадиокомпании 3 статуэтки. Уже вручены награды за лучшую общественно-политическую программу. Это проект АТН "Макей - Лавров". Телеоскары вручили лучшему ведущему информационно-аналитической программы Сергею Гусаченко. А также уже известно имя лучшей ведущей ежедневной информационной программы - это Юлия Перцова. Поздравляем коллег!

Все это несколько мгновений назад произошло в зале. А мы находимся в парадном фойе Дворца Республики. Где встретились участники сегодняшней церемонии.

В 13-й раз "Телевершина" собрала лидеров отечественного телевещания. Режиссеры, ведущие, операторы и сценаристы – все люди пунктуальные. Профессиональная черта. Хронометраж – термин из профессионального словаря производителей телемедиа. Эти люди умеют ценить время.

Как говорят, дорога ложка к обеду. Зачастую информацию в прямом смысле приходится выдавать с колес. Именно так поступили мои коллеги. Продюсерская группа Агентства теленовостей - в числе номинантов на премию. Серия прямых включений из выездной студии Агентства теленовостей во время 5-го Всебелорусского народного собрания, а также на День Независимости запомнились телезрителям рекордным количеством часов вещания. А пока с нетерпением ждем результатов.

Я попрошу режиссеров показать фрагмент интервью с Сергеем Гусаченко - участником продюсерской команды.

Сама же церемония в нынешнем году интригующая не только для зрителей, но и триумфаторов. Они появляются на сцене через раздвижной экран. Бэкстейдж также под прицелами телекамер. Благодаря им зрители в зале, а также телеаудитория могут наблюдать за событиями за периметром подмостков Дворца Республики.

Всего профессиональное жюри просмотрело 286 заявок. Для сравнения: в прошлом году их было 260. В конкурсе приняло участие каждое третье телевещательное СМИ, включая региональные. Региональные телемедиа представлены сразу в 4 номинациях. Кто же получит главную награду конкурса - пока неизвестно. Обладателя Гран-при узнаем в "Панораме".