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Телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24" начинают большой новогодний телемарафон
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31 Декабря 2016 09:03

Телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24" начинают большой новогодний телемарафон

Беларусь встречает Новый год! До любимого семейного праздника остается уже меньше 15 часов. И телеканалы  "Беларусь 1" и "Беларусь 24" через несколько минут начнут  большой новогодний телемарафон. В этой студии на Макаенка, 9 мы увидим любимых артистов, спортсменов и музыкантов. Ведущие канала весь день будут раздавать подарки.

Ну, а в супермаркетах и на улицах уже который день праздничная суета. Вся страна готовится к самой ожидаемой ночи. Ведь 31 декабря стираются любые расстояния и границы. Традиционно семьи в Беларуси сегодня вечером соберутся с друзьями и родственниками за большим столом. Ведь Рождество и Новый год - время чудес и семейного уюта. И главное внимание в эти дни должно уделяться тем, кто особенно в этом нуждается, - детям и пожилым людям. При этом забота и помощь не должны быть эпизодическими. Социальное государство этим и отличается.

 

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