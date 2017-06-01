Телеканал "Беларусь 4. Брест" проводит благотворительный телемарафон "От сердца к сердцу"

1 Июня 2017 15:13

Сегодня - в Международный день защиты детей - помочь тем, кто в этом особенно нуждается, решил и телеканал "Беларусь 4. Брест". С самого утра и до 10 вечера здесь проходит благотворительный телемарафон "От сердца к сердцу". Главный адресат - Жабинковская специализированная школа-интернат для детей с нарушениями зрения. К слову, в прямом эфире работают не только опытные ведущие, но и победители кастинга среди юных репортеров. Они только мечтают о телевизионной карьере, но уже стали участниками благого дела.

Кроме студии телемарафон работает и на площадке на пешеходной улице Советской.