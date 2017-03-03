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Телефонных обращений от граждан ждут представители власти
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3 Марта 2017 15:31

Телефонных обращений от граждан ждут представители власти

Решить бытовые проблемы и спорные вопросы можно во время прямых линий. Пройдут они и в эту субботу в столице и Минской области.

В мэрии жителей города завтра выслушает управляющий делами Анна Мательская. Обратиться с замечаниями и предложениями можно с 09:00 до 12:00 по этому номеру телефона.

В Минском облисполкоме на связи с гражданами - первый заместитель губернатора Игорь Макар. Напомним, обратиться по телефону к руководству столицы и области с предложениями и вопросами можно каждую субботу.

  

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