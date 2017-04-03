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"Технология нефтедобычи" в проекте "Дело жизни"
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3 Апреля 2017 07:14

"Технология нефтедобычи" в проекте "Дело жизни"

Большая часть доказанных запасов нефти Беларуси относится к трудноизвлекаемым. Не случайно нашу нефть специалисты называют тяжелой.

На юге Беларуси существует инфраструктура, своя наука, сложная геология, подготовленные кадры. Очередная серия фильма "Дело жизни" расскажет о коллективе БелНИПИ нефти - одного из ведущих институтов в СНГ. Как сделать углеводород в Беларуси рентабельным и сэкономить стране миллионы долларов? Новый фильм Агентства теленовостей "Технология нефтедобычи" - "Дело жизни" сегодня вечером на "Беларусь 1" после “Панорамы”.

  

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