Театрализованное шоу на площади Победы собрало тысячи людей

10 Мая 2017 07:02

Площадь Победы стала центром торжеств. Там состоялся и праздничный концерт. Театрализованное шоу собрало тысячи людей как в самом центре Минска, так и у экранов телевизоров. Телеканал "Беларусь 1" и спутниковый "Беларусь 24" вели прямую трансляцию. ( Торжественный театрализованный концерт мастеров искусств "Площадь Победы" ) А салют завершил празднования Дня Победы.

Рассказывает Инна Пилевич: В 72-ю годовщину подвига белорусского народа площадь Победы стала концертным залом под открытым небом. У обелиска установлены помосты для Президентского оркестра, а микрофонные стойки для вокалистов - у Вечного огня. В этот трогательный вечер звучали композиции, которые помогали нашим дедам и прадедам не пасть духом в годы Великой Отечественной и, несмотря ни на что, верить в Победу.

В программе знакомые нескольким поколениям "Я люблю тебя, жизнь", "Случайный вальс", "Одинокая бродит гармонь".

В импровизированном партере - ветераны, представители дипмиссий, значительно больше зрителей на проспекте. Специально к празднику центральная магистраль страны частично стала пешеходной. Благодаря исполинском экранам, следить за происходящим можно даже на большом расстоянии.

О войне в 3D. Впервые в День Победы о подвиге белорусского народа повествуют с помощью маппинга. Эта технология позволяет проецировать видеоряд на здания сразу за обелиском. В 5-минутной 3D-истории - ключевые моменты Великой Отечественной - от обороны Брестской крепости до освобождения Минска.

По традиции кульминацией Дня Победы стал праздничный салют. Разноцветная феерия начала раскрашивать небо над Минском ровно в 11 часов вечера и продлилась около 10-ти минут. По 30 залпов были сделаны из пяти точек города и района.

В финале красочного действа небо было разукрашено в цвета государственного флага Беларуси.