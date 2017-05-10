10 Мая 2017 07:02
Театрализованное шоу на площади Победы собрало тысячи людей
Рассказывает Инна Пилевич: В 72-ю годовщину подвига белорусского народа площадь Победы стала концертным залом под открытым небом. У обелиска установлены помосты для Президентского оркестра, а микрофонные стойки для вокалистов - у Вечного огня. В этот трогательный вечер звучали композиции, которые помогали нашим дедам и прадедам не пасть духом в годы Великой Отечественной и, несмотря ни на что, верить в Победу.
В программе знакомые нескольким поколениям "Я люблю тебя, жизнь", "Случайный вальс", "Одинокая бродит гармонь".
В импровизированном партере - ветераны, представители дипмиссий, значительно больше зрителей на проспекте. Специально к празднику центральная магистраль страны частично стала пешеходной. Благодаря исполинском экранам, следить за происходящим можно даже на большом расстоянии.
О войне в 3D. Впервые в День Победы о подвиге белорусского народа повествуют с помощью маппинга. Эта технология позволяет проецировать видеоряд на здания сразу за обелиском. В 5-минутной 3D-истории - ключевые моменты Великой Отечественной - от обороны Брестской крепости до освобождения Минска.
По традиции кульминацией Дня Победы стал праздничный салют. Разноцветная феерия начала раскрашивать небо над Минском ровно в 11 часов вечера и продлилась около 10-ти минут. По 30 залпов были сделаны из пяти точек города и района.
В финале красочного действа небо было разукрашено в цвета государственного флага Беларуси.