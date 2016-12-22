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Талантливых и одаренных детей соберет главная елка страны
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22 Декабря 2016 19:04

Талантливых и одаренных детей соберет главная елка страны

В канун Нового года самых талантливых и одаренных детей   по традиции соберет в Минске  главная елка страны. Лучшие учащиеся Могилевской области  уже сегодня прибыли в столицу.

 

Для сотни победителей олимпиад, конкурсов и спортивных состязаний  подготовлена большая экскурсионная программа - представление в Белгосцирке, а завтра - праздничная елка во Дворце Республики.   

Новая музыкальная сказка под названием "Хрустальная мелодия" перенесет зрителей в волшебный мир мифов и преданий. На сцену выйдут более ста артистов, музыкантов и танцоров. Световое и музыкальное оформление создаст атмосферу древнего города, где происходят чудеса. Все участники праздника получат подарки от Деда Мороза.

 

 

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