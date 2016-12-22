Талантливых и одаренных детей соберет главная елка страны

22 Декабря 2016 19:04

В канун Нового года самых талантливых и одаренных детей по традиции соберет в Минске главная елка страны. Лучшие учащиеся Могилевской области уже сегодня прибыли в столицу.

Для сотни победителей олимпиад, конкурсов и спортивных состязаний подготовлена большая экскурсионная программа - представление в Белгосцирке, а завтра - праздничная елка во Дворце Республики.

Новая музыкальная сказка под названием "Хрустальная мелодия" перенесет зрителей в волшебный мир мифов и преданий. На сцену выйдут более ста артистов, музыкантов и танцоров. Световое и музыкальное оформление создаст атмосферу древнего города, где происходят чудеса. Все участники праздника получат подарки от Деда Мороза.