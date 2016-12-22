Талантливые дети из Беларуси покоряют суперпопулярные мировые шоу

19 Декабря 2016 21:30

Так, артистизм и исключительная литературная память пятилетней Дарии из Бреста произвели фурор на телезрителей в минувшие выходные. А юная балерина из Минска Вера Шпаковская в свои восемь лет исполняет партии, которые до этого были под силу лишь взрослым танцовщицам. Подробности в следующем сюжете у Виктории Потони.

Она выучила алфавит до года. Дария Скоморещенко из Бреста доказала, что она лучше всех. И узнали об этом миллионы телезрителей. Ведущего шоу Максима Галкина юный знаток литературы покорила своей удивительной памятью. Девочка в пять лет прочла более сотни книг и любой отрывок безошибочно декламирует наизусть.

Свою первую сказку девочка прочла, когда ей не было и трех лет. И разве можно не зачитать в семье, где книги – на почетном месте. Мама Екатерина коллекционирует детскую литературу, ведет собственный блог в Интернете и признана лучшим книжным обозревателем.

В домашней библиотеке – около 4 тысяч книжных изысков на разных языках. Эксклюзивные, с богатыми и необычными иллюстрациями. На полке у Дарии – тоже новинки. И подарок, который она получила во время съемок программы из рук самого писателя Григория Остера. К слову, девочка уже определилась с профессией - мечтает стать поэтом.

Дария читает лишь в свое удовольствие, говорит, разве может быть что-то интереснее. А еще в свои пять изучила карту мира, играет в шахматы и побеждает в любительских турнирах, рисует, танцует. Помогает маме вести литературный блог. Но не считает себя особенной.

В балетную школу Вера Шпаковская попала в три года и сразу влюбилась в искусство танца. В свои 8 она уже станцевала партии, которые до нее исполняли только взрослые танцовщицы. Девочка покорила публику престижного конкурса во Франции, где была самой юной участницей и вошла в топ-10 сильнейших конкурсантов. А вот так ее выступление оценивали на суперпопулярном танцевальном шоу в Украине.

За каждым движением – огромный труд. В неделю у девочки всего один выходной. Ежедневно она занимается по пять часов, соблюдает диету, стремиться достигнуть совершенства. На всех международных конкурсах ее талант покоряет, а танец заставляет на мгновение замереть.

Как же вырастить одаренного ребенка? На этот вопрос родители и педагоги единодушно говорят, что нужно лишь уделить ему больше внимания, присмотреться. Дети сами подскажут, как раскрыть их талант.