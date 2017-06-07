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Тактические учения "Славянское братство" продолжаются
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8 Июня 2017 07:10

Тактические учения "Славянское братство" продолжаются

В тренировках участвуют около тысячи бойцов из Беларуси, России и Сербии. Занятия проходят на полигоне Брестский и на реке Мухавец. Команды ознакомились с вооружением друг друга, также прошла пристрелка оружия. Тренировки продлятся еще неделю, а самая активная фаза учений начнется в понедельник.

В нашу страну накануне прибыли самолеты Ил-76 Воздушно-космических сил России, которые также примут участие в учениях. Уже сегодня пройдет их десантирование.

  

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