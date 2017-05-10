Такого холодного мая не было в Беларуси около 30 лет

10 Мая 2017 21:06

Температура бьет рекорды. Снежные кадры активно обновляются в социальных сетях. Пожалуй, самое популярное фото сегодня - цветы под снегом. Звучит, конечно, красиво. Но для аграриев такие картины далеко не живописны - погода серьезно ударила по урожаю. Впрочем, холодно не только на улице, но и в домах. Отопление уже отсутствует, а вот что будет с графиком отключения горячей воды и когда в Беларусь вернется тепло - ответы искал Александр Хоровец.

Попробовать черешню и вишню со своего сада в этом году у белорусов уже вряд ли получится - уверен Павел Шешко. По словам ученого, основная проблема даже не в таких резких похолоданиях и выпавшем снеге - он быстро тает. А в ранней вегетации плодовых деревьев. Природа проснулась еще в марте. Деревья вышли из состояния покоя и принялись готовиться к цветению. Но почва оказалась слабо прогретой.

Павел Шешко, заведующий опытным полем Гродненского государственного аграрного университета: "На земле температура около минус 4. Данная температура является критической для отдельных косточковых пород. Яблоки находятся в фазе бутонизации - цветы в такой форме повреждаются при температуре ниже минус 8. Наши сорта. Импортные сорта при минус 6-8".

"Ничего необычного, просто май, и зима, наконец, решила познакомиться с летом". Такие комментарии сегодня белорусы оставляют в социальных сетях, где делятся впечатлениями о погоде за окном. Такой холодный май могут вспомнить разве что наши дедушки и бабушки. 72 года назад погода заставила белорусов достать из шкафа зимний гардероб.

Холодный привет от природы долетел и до столицы России. Погода внесла корректировки в работу московских аэропортов. В связи со снегопадом и плохой видимостью местные авиагавани перешли на зимний режим работы. Аэродромы и воздушные суда вновь проходят все необходимые обработки по зимним стандартам обслуживания. Несмотря на сложные погодные условия, московские аэропорты продолжают работать в штатном порядке.

Снег кружится, летает и среди цветущих садов и зеленых листьев тает. В такую погоду комфортно себя чувствовать могут лишь те белорусы, которые не успели сменить свой зимний гардероб на летний. По прогнозам синоптиков такая погода будет еще как минимум до конца недели.

Впрочем, холодно не только на улице, но и в домах. Последними батареи похолодели в Минске еще в пятницу, и, по словам комунальщиков, отопление не включат, но и воду горячую отключать передумали. Плановый ремонт теплосетей перенесли.

Греться под горячим душем, по прогнозам синоптиков, придется и на следующей неделе. Немного потеплеет лишь на выходных. И на смену майским метелям придут дожди с грозами. А с понедельника опять холода. Медики же рекомендуют не поддаваться переменчивому настроению погоды, и одеваться потеплее. Иначе походов в аптеку не избежать.