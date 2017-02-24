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Сырая и ветреная погода сохранится в столице на выходные
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24 Февраля 2017 15:25

Сырая и ветреная погода сохранится в столице на выходные

Ее будут определять холодные воздушные массы с Северной Европы. Температура воздуха завтра немного понизится - днем минус 1 и кратковременный снег. В воскресенье до плюс 3 и вновь осадки. Мокрый снег и дождь будет сопровождать порывистый ветер.

 

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