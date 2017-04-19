Общество
19 Апреля 2017 18:49
Свыше тысячи спасенных жизней за двадцать лет
В Борисове лучшие сотрудники минской областной организации ОСВОД получили благодарности за добросовестную службу. Безопасность людей на всех значительных водоемах центрального региона охраняют свыше 180 водных спасателей - только в прошлом году они помогли почти полусотне человек. Каждая спасательная станция обеспечена современным водолазным оборудованием и быстроходными судами.
В этом году организации ОСВОД исполняется 145 лет. Во время торжественного концерта с днем рождения службу спасателей поздравили и маленькие благодарные жители области. Детвора подготовила музыкальную открытку, а также составила творческие буклеты, которые напоминают о правилах безопасного поведения на воде.
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