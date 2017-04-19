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Связь МТС станет стабильнее и быстрее
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19 Апреля 2017 19:16

Связь МТС станет стабильнее и быстрее

Связь МТС станет стабильнее и быстрее благодаря новой платформе, впервые запущенной в Беларуси вместе с компанией Cisco. Разработку презентовали сегодня в рамках выставки "ТИБО-2017".

Платформа позволит разработчикам выкладывать свои продукты, чтобы они были доступны для максимального количества пользователей. Новые технологии позволят оптимизировать затраты при создании таких продуктов. Работа таких услуг, как передача голоса и данных, обещает быть более быстрой и бесперебойной.

На базе облачной платформы мобильного оператора уже реализованы такие услуги, как бесплатный общественный WI-FI. А также сервис для слабовидящих. Приложение дает возможность передавать видео в режиме реального времени между пользователями с нарушениями зрения и людьми, готовыми им помочь — выполнить роль штурмана.

  

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