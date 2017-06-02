Святая Ефросинья Полоцкая - первая женщина с наших земель, причисленная к лику святых

5 Июня 2017 07:14

Ее равно почитают христиане всех конфессий. Елена Бормотова - о заступнице нашей земли.

Монастырь, основанный Ефросиньей еще в XII веке, - один из самых древних и известных в мире. Спасское место и сегодня под опекой святой. Здесь живет почти сто сестер. Все обитательницы продолжают просветительское дело своей покровительницы. День памяти Ефросиньи - праздник, который духовно объединяет весь христианский мир.

Исключительный случай, когда святую чтят не в день ее рождения, а в день явления перед Богом. Ефросиньи не стало именно 5 июня. Во время паломничества в Святую землю. Там же ее и похоронили. Однако из-за военных событий мощи перенесли в Киево-Печерскую лавру. На родину в Полоцк они вернулись только через 700 лет.

Монахиня Феврония, обитательница Полоцкого Спасо-Ефросиньевского монастыря: "Когда они плыли на корабле "Головачев" по Днепру, то люди, почитая святую угодницу Божью, черпали воду в бутылки, пели величания, очень усердно молились преподобной. И также был разработан маршрут следования святых мощей. Мощи завозились в разные города. Там находились в храмах всю ночь. Люди нескончаемым потоком шли к мощам. Все получали помощь".

Святая родилась в семье полоцких князей. Внучка Всеслава Чародея и Владимира Мономаха получила отличное образование. Княжна отказывается от светской жизни и, несмотря на родительский запрет, решает посвятить себя служению Богу.

Несколько десятилетий, как полоцкая София является музеем. И, конечно, церковные службы здесь не проводят. Исключение делают раз в год. 5 июня здесь служат литургию в честь святой Ефросиньи Полоцкой. Ведь именно сюда пришла 12-летней девушкой княжна Предслава - светское имя святой. После принятия пострига с именем Ефросинья она стала заниматься переписыванием книг. Сказать сегодня, где находилась та самая келья, невозможно, ведь в 1710 году Софийский собор был уничтожен, а после воссоздания храм стал совсем другим. Именно таким мы его видим сегодня.

После торжественной службы в Софийском соборе к монастырю, основанному Ефросиньей, под молитвы сотен верующих и духовенства люди идут крестным ходом. Чтобы в намоленном веками приюте поклониться святой.