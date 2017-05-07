Своих ветеранов поздравили на тракторном заводе

6 Мая 2017 21:18

Своих ветеранов сегодня поздравляли работники и руководство тракторного завода. На площади перед главной проходной сегодня прошел парад оркестров. Сразу семь коллективов из Минска, Молодечно, Вилейки сыграли попурри на известные песни военных лет.



