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Своих ветеранов поздравили на тракторном заводе
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6 Мая 2017 21:18

Своих ветеранов поздравили на тракторном заводе

Своих ветеранов сегодня поздравляли работники и руководство тракторного завода. На площади перед главной проходной сегодня прошел парад оркестров. Сразу семь коллективов из Минска, Молодечно, Вилейки сыграли попурри на известные песни военных лет.


 

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