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Светлый праздник Рождества Христова готовятся встретить православные верующие
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6 Января 2017 15:00

Светлый праздник Рождества Христова готовятся встретить православные верующие

Несмотря на мороз, тысячи людей придут вечером  в храмы, чтобы отметить один из самых главных христианских праздников. В эти минуты  у священства и прихожан  последние приготовления. Сочельник - самый строгий день сорокадневного поста. Принято ничего не есть до первой звезды, которая, по легенде, ознаменовала рождение Иисуса Христа. Уже через два с половиной часа в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска начнется всенощное бдение. А в полночь - главная рождественская служба. Праздничное богослужение в вечернем эфире покажут телеканалы "Беларусь 1" и спутниковый "Беларусь 24".

  

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