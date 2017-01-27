Светлана Кузнецова посетила Республиканский детский центр онкологии

28 Января 2017 15:08

Не по протоколу, а от души. Сегодня одна из самых красивых женщин планеты ("Миссис Земной шар - 2017") - белоруска Светлана Кузнецова - с благотворительной миссией посетила Республиканский детский центр онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах. К пациентам онкоцентра Светлана приехала с подарками и словами поддержки. "Миссис земной шар" дала примерить свою корону девочкам, а мальчишкам пожелала мужской силы и выдержки на пути к выздоровлению.

Светлана Кузнецова, "Миссис Земной шар – 2017": "Нужно бороться, нужно верить, нужно быть оптимистами, обязательно все справятся, я в это верю. Этим деткам обязательно должно в жизни повезти, я сегодня каждого подержала за руку, послала всем свою энергию, они все загадали желание, многие примерили даже корону. Я от всей души искренне желаю им всем здоровья, сил, терпения, удачи".

Визит в детский онкоцентр - первый для Светланы. Но наша знаменитая белоруска уже не первый год занимается благотворительностью. После визита в Боровляны она уверила, что теперь ее поддержка сиротам и болеющим детям станет более целенаправленной. На Родине (в Беларуси) Светлана планирует ряд посещений детских домов, приютов и больниц.