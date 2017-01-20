Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Светлана Кузнецова - гость проекта "Крупным планом"
Общество
RSS
Светлана Кузнецова - гость проекта "Крупным планом"
Скачать Поделиться

19 Января 2017 21:30

Светлана Кузнецова - гость проекта "Крупным планом"

Будучи студенткой, она стала первой красавицей страны, а спустя 18 лет покорила весь мир. Этим вечером в эфире нашего телеканала откровенная история белорусской Золушки. Почему красота может повлиять на имидж государства в мире? И как расставить приоритеты между семьей и карьерой? Светлана Кузнецова - гость проекта "Крупным планом". Смотрите сразу после "Панорамы".  

Другие новости

Уникальная операция в Гродно Унікальная аперацыя ў Гродне Unique operation in Grodno 19.01.2017 19:05 / Общество Уникальная операция в Гродно

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =