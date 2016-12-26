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Свечи и цветы, чтобы почтить память жертв авиакатастрофы
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26 Декабря 2016 18:50

Свечи и цветы, чтобы почтить память жертв авиакатастрофы

Сегодня неравнодушные минчане, представители многочисленных организаций, дипломаты приходят к посольству Российской Федерации в Минске. Здесь открыта книга соболезнований, можно оставить свою запись. Напомним, вчера утром в России разбился авиалайнер Ту-154. Погибли 92 пассажира - экипаж, ансамбль имени Александрова, а также журналисты трех телеканалов. В знак солидарности с российским народом в нашей стране приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

 

 

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