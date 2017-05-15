Свадьба в стиле панк-рока

15 Мая 2017 12:18

Образы долгожданного торжества в жизни каждой девушки представили ведущие и корреспонденты Агентства теленовостей. Цветочные акценты расставила чемпион Беларуси по профессиональной флористике Лора Белобровик. На подиуме свадебные букеты в стиле 70-ых и аксессуары из живых растений. Флористы отдали предпочтение экостилю - в букетах преобладают природные цвета и материалы.





В 23 композициях - только живые цветы, поэтому букеты готовили буквально за сутки до шоу-показа. Презентация свадебной флористики прошла в концертном зале "Верхний город".







