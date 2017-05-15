Свадьба в стиле панк-рок, арт-деко и авангард

15 Мая 2017 15:27

Образы долгожданного торжества в жизни каждой девушки показали ведущие и корреспонденты Агентства теленовостей.

Цветочные акценты расставила чемпион Беларуси по профессиональной флористике Лора Белобровик. На подиуме - свадебные букеты в стиле 70-х и аксессуары из живых растений. Флористы предпочитают эко-стиль. Последние тенденции цветочных ассорти - у Юлии Токарь.

В душистую оранжерею превратился концертный зал "Верхний город". Флористы предлагают новые тенденции во время шоу-показа. Весенние мускари и гиацинты удачно переплетают с летними пионами, колокольчиками и гентианами. Букеты, в которых преобладают природные цвета и материалы, представляют эко-стиль.

Показ особенный - на подиуме невесты в стиле панк-рок, арт-деко и авангард. Образы долгожданного торжества в жизни каждой девушки показали в том числе и ведущие и корреспонденты Агентства теленовостей.

Цветочные акценты - свадебные букеты и живые аксессуары в виде зонтиков, сумок, вееров - расставила чемпион Беларуси по профессиональной флористике Лора Белобровик вместе со своими студентами.

Богатство цветов и летних красок - этот букет в стиле панк-рока, пожалуй, самый эффектный. Новинка флористики - каркас из шпалер. Именно они и позволяют розам свисать.

Цветы за стеклом, с кристаллами и в сочетании с войлоком - вариантов авторских техник много. Последние тенденции флористики Лора Белобровик покажет в июле на международных площадках в Санкт-Петербурге и Франкфурте.