Судебная коллегия Верховного суда рассмотрит в апелляционном порядке уголовное дело о нападении в торговом центре "Европа"

13 Июня 2017 07:16

Судебная коллегия Верховного суда рассмотрит сегодня в апелляционном порядке уголовное дело о нападении в торговом центре "Европа". В марте Мингорсуд приговорил обвиняемого Владислава Казакевича к максимально возможному сроку - 15-ти годам колонии общего режима. Однако спустя неделю адвокат парня подал апелляционную жалобу. Напомним, в октябре несовершеннолетний студент Владислав Казакевич в состоянии алкогольного опьянения зашел в торговый центр "Европа" с бензопилой. Во время его атаки одна женщина погибла, еще две пострадали.