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Суд в Жодино сегодня поставит точку в громком деле хищений с БелАЗа
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17 Января 2017 07:14

Суд в Жодино сегодня поставит точку в громком деле хищений с БелАЗа

О крупных махинациях стало известно в феврале прошлого года. По материалам уголовного дела, пять работников промышленного гиганта организовали преступную группу и вывозили с территории завода автозапчасти, узлы и агрегаты к автомобильной и карьерной технике. Как сообщили в прокуратуре, всего в преступную схему были вовлечены девять человек: семеро обвиняются в "краже, совершенной организованной группой в особо крупном размере", еще двое проходят в статусе пособников. Ущерб, причиненный БелАЗу, составил 148 тысяч рублей.

 

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