Суд в Жодино сегодня поставит точку в громком деле хищений с БелАЗа

17 Января 2017 07:14

О крупных махинациях стало известно в феврале прошлого года. По материалам уголовного дела, пять работников промышленного гиганта организовали преступную группу и вывозили с территории завода автозапчасти, узлы и агрегаты к автомобильной и карьерной технике. Как сообщили в прокуратуре, всего в преступную схему были вовлечены девять человек: семеро обвиняются в "краже, совершенной организованной группой в особо крупном размере", еще двое проходят в статусе пособников. Ущерб, причиненный БелАЗу, составил 148 тысяч рублей.