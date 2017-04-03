Суд Слуцкого района огласит решение по уголовному делу об отравлении угарным газом двух человек

4 Апреля 2017 07:14

Обвиняемый - директор кафе, в котором погибли женщины. Ему инкриминируют неисполнение должностным лицом служебных обязанностей, повлекшее гибель людей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Напомним, трагедия произошла 5 февраля в кафе Слуцка. Две работницы 40 и 44-х лет готовили блюда по спецзаказу. Женщины скончались от острого отравления угарным газом. Погибших обнаружила сотрудница соседнего заведения. За ходом суда следит наша съемочная группа. Вердикт станет известен уже к полудню.