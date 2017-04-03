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Суд Слуцкого района огласил приговор по уголовному делу об отравлении угарным газом двух человек
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4 Апреля 2017 12:13

Суд Слуцкого района огласил приговор по уголовному делу об отравлении угарным газом двух человек

Директора кафе, по чьей вине погибли сотрудницы, приговорили к двум годам лишения свободы в колонии в условиях поселения. Кроме того, обвиняемому запрещено занимать руководящую должность в течение пяти лет. Также мужчина обязан выплатить 5 тысяч рублей родственникам погибших.

Напомним, 5 февраля в одном из заведений Слуцка две работницы кафе 40-ка и 44-ех лет погибли на рабочем месте. По заключению экспертизы, женщины скончались от острого отравления угарным газом. На обжалование приговора суда у сторон есть 10 дней.

  

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