Суд приговорил

17 Марта 2017 19:05

К 12-ти годам лишения свободы суд Минской области приговорил мать, выбросившую новорожденную дочь в мусоропровод. Напомним, трагедия произошла 19 сентября. В Мачулищах 28-летняя женщина выбросила с седьмого этажа своего ребенка. Беременность она скрывала даже от родственников, позже родила малышку дома. После падения девочка осталась жива, хотя за жизнь ребенка долгое время боролись врачи. Суд признал Екатерину Ивинскую виновной в покушении на умышленное убийство заведомо малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью. Свою вину женщина признала полностью. На обжалование приговора у сторон есть 10 дней.