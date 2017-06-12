Суд не удовлетворил ходатайство адвоката Владислава Казакевича о повторной психолого-психиатрической экспертизе

13 Июня 2017 12:00

В Верховном суде рассматривают жалобу в апелляционном порядке по делу о нападении на торговый центр "Новая Европа". Сторону защиты поддержала и одна из потерпевших Ирина Баешко, уборщица торгового центра. Во время судебного процесса женщина, в отличие от всех остальных, не подавала иск о возмещении морального и материального вреда. Родственники и погибшей женщины, и остальные потерпевшие также попросили суд отклонить ходатайство стороны защиты. А муж убитой женщины сообщил журналистам, что родители Казакевича до сих пор не выплатили иски потерпевшим.

Александр Александронец, муж погибшей Елены Александронец: "Я полностью поддерживаю прокурора в этом уголовном процессе и считаю, что следствие было проведено правильно. В соответствии с нормами УПК, и чего-то обсуждать в дальнейшем в суде такой высокой инстанции не нужно".

Напомним, 3 марта Минский городской суд приговорил Владислава Казакевича к 15 годам лишения свободы. Поскольку на момент преступления обвиняемый не достиг совершеннолетия, это максимальный срок, который ему мог быть назначен.