8 Апреля 2017 21:21

Субботник с участием представителей украинской диаспоры прошел в Киевском сквере и на бульваре Шевченко в Минске. Сделать город зеленее и уютнее помогали и белорусы. По словам главы Центрального района Игоря Бузовского, туристы и жители считают Минск чистым городом. Никогда не помешает совместными усилиями сделать город еще лучше.

Всего на субботник вышли более 100 человек. Участники убирали территорию, очищали фонтаны, подготовили грунт к посадке новых растений.