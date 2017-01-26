26 Января 2017 15:26

Неоновый показ, конфети-шоу и дискотека на льду. Более двух сотен студентов и преподавателей объединил зимний праздник "Ледовая феерия". На катке у Дворца спорта, кстати, вход для студентов был бесплатным, таким образом вместе отпраздновали завершение зимних экзаменов и даже подписали символическую зачетную книжку. Она должна стать символом хорошей учебы.

Сергей Клишевич, исполняющий обязанности первого секретаря Минского городского комитета БРСМ:

“Самая главная задача наша была – поблагодарить студентов - лидеров, активистов, которые активно принимали участие не только в жизни университета, но и в жизни нашего города. Молодежь сюда приходит, молодежи это интересно. Мы и дальше будем продолжать это делать”.

Праздник организуют уже во второй раз. Во время ледовой дискотеки также проводят игры и конкурсы, а самые активные студенты получают памятные призы.