26 Января 2017 15:26
Студентов и преподавателей объединил зимний праздник "Ледовая феерия"
Неоновый показ, конфети-шоу и дискотека на льду. Более двух сотен студентов и преподавателей объединил зимний праздник "Ледовая феерия". На катке у Дворца спорта, кстати, вход для студентов был бесплатным, таким образом вместе отпраздновали завершение зимних экзаменов и даже подписали символическую зачетную книжку. Она должна стать символом хорошей учебы.
Сергей Клишевич, исполняющий обязанности первого секретаря Минского городского комитета БРСМ:
“Самая главная задача наша была – поблагодарить студентов - лидеров, активистов, которые активно принимали участие не только в жизни университета, но и в жизни нашего города. Молодежь сюда приходит, молодежи это интересно. Мы и дальше будем продолжать это делать”.
Праздник организуют уже во второй раз. Во время ледовой дискотеки также проводят игры и конкурсы, а самые активные студенты получают памятные призы.