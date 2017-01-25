Строительство жилья для многодетных семей станет приоритетным в 2017 году

25 Января 2017 19:11

Об этом сегодня заявила глава Администрации Президента Наталья Кочанова во время встречи с коллективом Слуцкого сахарорафинадного комбината. В беседе с работниками предприятия затрагивались и вопросы совершенствования школьных учебников. По словам главы Администрации Президента, книги для учеников доработают так, чтобы они были понятны каждому ребенку. Отдельно остановились и на научных разработках. Как отметила Наталья Кочанова, этот год, объявленный в нашей стране Годом науки, должен стать переломным для отрасли.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси: "Каждый руководитель, который выезжает в трудовые коллективы и встречается с людьми, должен очень ответственно относиться к таким встречам. Прежде всего, это донести из первых уст ту информацию, которая сегодня актуальна для нашей страны, и, несомненно, должен быть диалог. Тогда, когда люди задают вопросы, мы видим ту реальную картину, которая в том или ином регионе, на том или ином предприятии".

Также Наталья Кочанова ознакомилась и с работой сахарорафинадного комбината. К слову, сегодня более 50% продукции предприятие поставляет на экспорт.