Строительной отрасли Беларуси поручено оптимизировать стоимость квадратного метра жилья

4 Мая 2017 21:15

Его цена не должна превышать среднюю зарплату белорусов. Реализацию этого принципа обеспечит правительство. Задачу поставил Президент в Послании народу и парламенту. Потрудиться придется основательно, в том числе в столице, где цена квадрата опережает зарплаты. Как снизить стоимость новостроек и при этом сохранить качество жилья?расспросила экспертов рынка.

На столе у застройщика - два идентичных проекта. Что называется, найди отличия. Одна и та же типовая панельная высотка, но только до и после оптимизации затрат.

И так с десяток пунктов. Убрать третью дверь в подъезд, исключить четвертый вход в подвал или отказаться от мусоропровода, а после подвести смету. Себестоимость строительства потеряет 10, а то и все 20 %. Если нужно удешевить квадратный метр, проект станет той самой отправной точкой. Другое дело, что вносить корректировки сегодня выгодно не всем.

А это столичное производство панелей. Крупнейший застройщик массового жилья МАПИД - автор каждой второй многоэтажки в столице - сегодня собирает стены как конструктор. Размечает форму, закладывает коммуникации, заливает бетон. Самая современная линия обслужит любой проект.

Нуждающимся МАПИД построит за 750 рублей. Остальным предложит столько же, но в долларовом эквиваленте. Оптимизировать цену здесь предлагают, во-первых, удешевлением бетонных составов. Но не в ущерб качеству. Благо, химическая промышленность подставляет плечо. Работают и в связке с наукой.

Сэкономят, пусть и не много, но даже пару процентов в себестоимости клиенту будет на руку. Внимательнее МАПИД посмотрит и на проекты, чтобы адаптировать документацию. Готовы даже строить выше - так дешевле. Если заказчик одобрит, возьмут новую высоту.

В региональном разрезе столичный квадратный метр, конечно, удовольствие дорогое. В среднем - чуть более 1100 долларов. А стартуют цены - речь о коммерческих застройщиках - от 800. Чтобы приблизить стоимость к средней зарплате, отрасли нужно наработать солидный дисконт. И в течение года удешевить проекты на несколько сотен долларов.

Метр для нуждающихся, конечно, дешевле. По итогам квартала - 770 рублей. Разница со средней зарплатой, как видим, уже минимальна. Почти так же строители сработали год назад. И куда лучше, чем в 2015. Цену удержали, и это главная заслуга отрасли.

Теперь новый ориентир - уровнять среднемесячный доход с ценой квадратного метра. Формулу обеспечит правительство, требует Президент. Подтянуть зарплаты и снизить издержки - принцип таков. Если движение будет двусторонним, жилье станет доступнее.

В Минстройархитектуры поясняют, что одно дело - возведение дома с господдержкой, где все издержки (инфраструктуру, снос, аукцион на землю) возьмет на себя бюджет. Потребитель заплатит лишь за стены. И другое - коммерческая стройка, где статей расходов куда больше. Загнать такие проекты в строгие рамки сметы почти невозможно. Поднажать можно по линии рентабельности строительства. Но и она сегодня уже ограничена.

Расчет этого года уже известен. Господдержка обеспечит цену квадратного метра в 980 рублей, не выше. Фактически тот же прогноз на зарплату. Но эту задачу предстоит решать уже правительству.