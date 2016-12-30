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Строители преподнесли подарок жителям райцентра Костюковичи
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2 Января 2017 12:07

Строители преподнесли подарок жителям райцентра Костюковичи

Подарок жителям райцентра Костюковичи преподнесли строители к Новому году. Сдана в эксплуатацию первая очередь  физкультурно-оздоровительного комплекса "Молодежный". Плавательный бассейн на пять 25-метровых дорожек. Одновременно в нем могут заниматься до 20 человек - и взрослые и школьники. Ранее им приходилось ездить  в бассейн в соседние райцентры.

Ввод второй очереди спортивного комплекса (с залами для занятий борьбой и фитнесом и для игровых видов спорта на 750 мест)  запланирован на 2018 год. 

 

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