Строители преподнесли подарок жителям райцентра Костюковичи

2 Января 2017 12:07

Подарок жителям райцентра Костюковичи преподнесли строители к Новому году. Сдана в эксплуатацию первая очередь физкультурно-оздоровительного комплекса "Молодежный". Плавательный бассейн на пять 25-метровых дорожек. Одновременно в нем могут заниматься до 20 человек - и взрослые и школьники. Ранее им приходилось ездить в бассейн в соседние райцентры.

Ввод второй очереди спортивного комплекса (с залами для занятий борьбой и фитнесом и для игровых видов спорта на 750 мест) запланирован на 2018 год.