24 Мая 2017 15:18
Стратегия безопасности дорожного движения будет реализована по всей Беларуси
Стратегия безопасности дорожного движения "Добрая дорога" будет реализована по всей Беларуси. Изначально одноименная концепция помогла Минску существенно снизить количество ДТП. Одна из эффективных и конструктивных мер - островки безопасности и зауживание проезжей части без снижения пропускной способности. Как ищут и находят проблемные дороги и улицы? И как в желании сэкономить место для парковки одни водители вынуждают других также нарушать. Материал Натальи Тарасюк.
Параллельно, под углом, а лучше, вообще, перпендикулярно. Пространство для парковки вдоль столичной улицы Шугаева, согласно фантазии, дает часть дороги перед знаками "Место стоянки" и "Способ постановки транспортного средства". Желая сэкономить место, одни водители нарушают правила, чем вынуждают других выезжать на встречную полосу.
Увидев нашу съемочную группу, некоторые водители поняли в чем дело и после попыток все-таки оставили свое авто согласно ПДД. Между тем, почти никто не замечает, что рядом - парковка у ресторана, где хватает свободных мест.
Чтобы расставить все точки над "і", минчане даже создали петицию в Интернете. Виртуальное письмо с предложениями и более чем двумя сотнями подписей прислали ГАИ.
Кроме этого, в каждом районе столицы уже определены 10 мест для создания островков безопасности. Подобные конструкции позволяют успокоить движение и почти исключить возможность ДТП.
Такие "конфликтные" места и способы решения трудностей проезда по заказу ГАИ ищут специалисты научно-исследовательского центра дорожного движения. Они измеряют условия и скорость движения, обзора, создают матрицу пешеходной корреспонденции. Все для безопасности и сокращения количества происшествий и погибших в них. В этом и есть суть концепции "Добрая дорога", которая благодаря результатам на минских улицах превращается в стратегию для всей страны.
Лучший опыт зарубежных стран, учет потребностей всех участников движения, научный и индивидуальный подход к каждой улице и дороге уже нашли воплощение на площадях Бангалор, Привокзальной, улицах Притыцкого, Голубева. Следующий шаг - интеллектуальная система движения на МКАД. Есть инициатива исключить транзит по Немиге и оставить только общественный транспорт и пешеходную зону.
Сейчас усилия специалистов направлены на первое и второе транспортное кольцо. Это и детальная разработка условий для левого поворота, смена разметки, установление светофоров, как, например, на проспекте Машерова. А еще - интеллектуальных средств, разных детекторов для более безопасного движения.