Стратегия безопасности дорожного движения будет реализована по всей Беларуси

24 Мая 2017 15:18

Стратегия безопасности дорожного движения "Добрая дорога" будет реализована по всей Беларуси. Изначально одноименная концепция помогла Минску существенно снизить количество ДТП. Одна из эффективных и конструктивных мер - островки безопасности и зауживание проезжей части без снижения пропускной способности. Как ищут и находят проблемные дороги и улицы? И как в желании сэкономить место для парковки одни водители вынуждают других также нарушать. Материал Натальи Тарасюк.

Параллельно, под углом, а лучше, вообще, перпендикулярно. Пространство для парковки вдоль столичной улицы Шугаева, согласно фантазии, дает часть дороги перед знаками "Место стоянки" и "Способ постановки транспортного средства". Желая сэкономить место, одни водители нарушают правила, чем вынуждают других выезжать на встречную полосу.

Увидев нашу съемочную группу, некоторые водители поняли в чем дело и после попыток все-таки оставили свое авто согласно ПДД. Между тем, почти никто не замечает, что рядом - парковка у ресторана, где хватает свободных мест.

Чтобы расставить все точки над "і", минчане даже создали петицию в Интернете. Виртуальное письмо с предложениями и более чем двумя сотнями подписей прислали ГАИ.

Кроме этого, в каждом районе столицы уже определены 10 мест для создания островков безопасности. Подобные конструкции позволяют успокоить движение и почти исключить возможность ДТП.

Такие "конфликтные" места и способы решения трудностей проезда по заказу ГАИ ищут специалисты научно-исследовательского центра дорожного движения. Они измеряют условия и скорость движения, обзора, создают матрицу пешеходной корреспонденции. Все для безопасности и сокращения количества происшествий и погибших в них. В этом и есть суть концепции "Добрая дорога", которая благодаря результатам на минских улицах превращается в стратегию для всей страны.

Лучший опыт зарубежных стран, учет потребностей всех участников движения, научный и индивидуальный подход к каждой улице и дороге уже нашли воплощение на площадях Бангалор, Привокзальной, улицах Притыцкого, Голубева. Следующий шаг - интеллектуальная система движения на МКАД. Есть инициатива исключить транзит по Немиге и оставить только общественный транспорт и пешеходную зону.

Сейчас усилия специалистов направлены на первое и второе транспортное кольцо. Это и детальная разработка условий для левого поворота, смена разметки, установление светофоров, как, например, на проспекте Машерова. А еще - интеллектуальных средств, разных детекторов для более безопасного движения.