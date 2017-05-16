Страховая выплата при оформлении ДТП без участия ГАИ вырастет до 600 евро

17 Мая 2017 21:17

В Беларуси размер страховой выплаты при оформлении ДТП без участия ГАИ может вырасти до 600 евро. Новые цифры сейчас утверждают в правительстве. Так называемый европротокол был введен в Беларуси почти 7 лет назад и уже не воспринимается как некий эксперимент. Судя по статистике страховых компаний, им охотно пользуются участники ДТП. Сейчас каждая третья авария в нашей стране оформляется без вызова дорожной милиции. Все нюансы этой системы - в репортаже Юрия Шевчука.

Эта незначительная авария случилась на пересечении проспекта Независимости и улицы Макаенка. В тот момент, когда водитель "опеля" стоял на светофоре, в него въехала автоледи на "ауди". На первый взгляд, повреждения несерьезные, и логично было бы, если участники ДТП разошлись миром, и без участия дорожной милиции подписали так называемый европротокол. Но потерпевшая сторона оказалась против.

Свое решение водитель "опеля" аргументировал тем, что при составлении европротокола не всегда учитываются некоторые скрытые повреждения. Ведь за треснутым бампером могут скрываться дефекты кузова, которые при ремонте ударят по карману. Но это с одной стороны, а с другой? Экономия времени при оформлении протокола без сотрудников ГАИ, отсутствие штрафа за нарушение ПДД и исключение всякой возможности потерять права, что, к слову, часто бывает при создании аварийной ситуации.

Возможность оформлять ДТП без участия ГАИ у белорусов появилась 7 лет назад. Изначально, чтобы разобраться на месте, сумма ущерба не должна была превышать 200 евро. Со временем цифра выросла до 400. В итоге сегодня каждая третья авария в стране оформляется без приезда дорожной милиции.

Вот так выглядит извещение о ДТП или, как говорят в простонародье, европротокол. Получить его можно у страхового агента во время заключения договора о страховании. Или же в Беларусбанке. Срок годности у документа не ограничен.

Однако, несмотря на определенные успехи, стремиться в этом направлении нам есть куда. Например, в России сумма по европротоколу ограничена тысячей евро, а в Европе полиция вообще не выезжает на места ДТП без пострадавших. К тому же, эксперты давно подсчитали, что на мелкие аварии правоохранителям лучше не тратить свое время, а оформлять их позже - задним числом и по счету от СТО, не создавая при этом пробок.

По мнению специалистов, после этого дорожную милицию на мелкие аварии станут вызывать еще реже. Прогнозируется, что разбираться на месте участники ДТП будут в 50 процентах случаев. Еще больше о европротоколах, подводных камнях этой системы и неоспоримых плюсах расскажут авторы программы "Зона Х" в пятницу, в итоговой программе.