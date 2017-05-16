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Стоматологи Минской области сегодня соревновались в конкурсе профессионального мастерства
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17 Мая 2017 18:40

Стоматологи Минской области сегодня соревновались в конкурсе профессионального мастерства

В финал попали специалисты из Борисова, Солигорска, Слуцка, а также Жодино. Они же и хозяева соревнований. Кстати, выбор площадки неслучайный - жодинская стоматологическая поликлиника оснащена самым современным оборудованием.

У победителей областного конкурса есть и еще один весомый стимул. Осенью они представят центральный регион на республиканском конкурсе профмастерства стоматологов.

  

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