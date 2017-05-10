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Столица впервые отметила Международный день мотоледи
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10 Мая 2017 15:26

Столица впервые отметила Международный день мотоледи

Праздник объединил несколько десятков мотоциклисток из разных регионов нашей страны и даже России. Любители байков организовали и первый женский мотопарад. В сопровождении Госавтоинспекции девушки проехали по улицам Минска.

К международному празднику приурочили и конкурс красоты среди мотоледи - выбрали "Мотогерл-2017".

  

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