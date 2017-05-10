Столица впервые отметила Международный день мотоледи

10 Мая 2017 15:26

Праздник объединил несколько десятков мотоциклисток из разных регионов нашей страны и даже России. Любители байков организовали и первый женский мотопарад. В сопровождении Госавтоинспекции девушки проехали по улицам Минска.

К международному празднику приурочили и конкурс красоты среди мотоледи - выбрали "Мотогерл-2017".