Столица становится доступнее для людей с ограниченными возможностями

27 Апреля 2017 15:25

Только в этом году элементами безбарьерной среды - пандусами и подъемниками - оборудуют более 100 жилых домов и социальных объектов.

Для людей с проблемами зрения у пешеходных переходов появятся специальные тактильные плиты и звуковые светофоры. В свою очередь звуковые информаторы и табло с большим шрифтом установят на остановках общественного транспорта. О среде без границ - Александра Ковелич.

Сейчас в привычном маршруте Татьяны Дубодел - банк, магазины и школа. А еще год назад женщина не могла самостоятельно выйти на улицу. Препятствием были ступеньки на входе в подъезд. Решить проблему помогла установка электроподъемника.

В этом году пандусы и подъемники установят почти в сотне столичных жилых домов, а также у магазинов, поликлиник, офисов. Чтобы сделать удобную конструкцию, учитывают длину спуска и угол его наклона.

Ирина Дудка, заместитель председателя комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома:

"Мы говорим уже о качестве этих элементов безбарьерной среды, о качестве выполнения работ на соответствие нормам, требованиям, насколько это удобно. Чтобы человек, который передвигается на инвалидной коляске, мог и по своей квартире передвигаться, и пользоваться лифтом, и подъемником, выезжать спокойно на входную группу. И обязательно, конечно, чтобы было понижение бордюрного камня".

Разработкой удобных приспособлений для передвижения маломобильных людей занимаются и в белорусском протезно-ортопедическом центре. Ноу-хау предприятие - стул-коляска с электроприводом. Управлять ей можно с помощью пульта. Тест-драйв новинки провел паралимпийский чемпион в метании копья Александр Трипуть.

В этом центре также помогают преодолевать барьеры - коммуникативные: запись в поликлинику или вызов скорой помощи. Каждый месяц в центре приема-передачи сообщений для людей с нарушением слуха обрабатывают несколько сотен обращений. Связь держат через Интернет.

Михаил Кузьменков, председатель правления Минской областной организации Белорусского общества глухих:

"Инвалид с нарушением слуха может, имея планшет, смартфон, напрямую в реальном времени решать вопросы, общаться через центр. И сразу моментально решаются вопросы, очень короткое время. Буквально минута, две, три. Центр очень востребованный. Уже обращаются, чтобы его расширить".

Работают в столице и над доступностью транспорта. В этом году на минских улицах появится больше низкопольных автобусов и троллейбусов. А на остановочных пунктах установят звуковые информаторы и табло с большим шрифтом. Для безопасности появятся и тактильные плиты у пешеходных переходов, а также звуковые светофоры.